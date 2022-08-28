Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна – Тарас Березовець спеціально для "Телеграфа":

Наступного тижня ми з першого літа широкомасштабної війни проти російського агресора вступимо у першу таку осінь. Що можна очікувати від цього "стикувального" тижня?

Вже зрозуміло, що до широкомасштабного наступу не готові ні окупаційна армія, ні ЗСУ. Ми ще не накопичили достатньої кількості засобів вогневого ураження – ствольної та реактивної артилерії. Крім того, у нас не вистачає броні – тих самих бронетранспортерів, на яких має пересуватися піхота. Зараз не 40-ві минулого століття. Піхота не бігає по полю зі багнетами наголо. Вона має їхати на бронетехніці, якої нам не вистачає.

У росіян – аналогічна ситуація. Вони зазнали тяжких кадрових та технічних втрат. Значною мірою розгромлено їхню ППО на півдні. Окупанти намагаються відновлюватись. Підтягують до кордонів величезну кількість авіації – 400 літаків, близько 360 вертольотів. Але є нестача пілотів.

Тому найближчий тиждень навряд чи принесе якісь прориви на фронті з чийогось боку. Локальний наступ можливий. Але глобально нічого не зміниться.

Те саме, гадаю, стосується світових подій. Не заплановано нічого екстраординарного. Зрозуміло, що росія може піти на теракти – на Запорізькій АЕС. Але їхня ймовірність зараз, на щастя, починає знижуватися. Тим більше що наступного тижня анонсовано прибуття на станцію місії МАГАТЕ.

Якщо говорити про ЄС, то наступний тиждень буде важливий запланованою на кінець серпня неформальною зустріччю в Празі глав МЗС країн Євросоюзу щодо візових обмежень проти громадян рф. Які навряд чи будуть вирішені у потрібному ключі. Надто далеко знаходяться позиції країн ЄС. З одного боку – країни Балтії, Польща, низка інших держав Східної Європи. З іншого боку – Франція та Німеччина, лідери ЄС, які не мають наміру запроваджувати візові обмеження проти росіян. Очевидно, що тут все розвиватиметься крок за кроком. Ми пам’ятаємо перші місяці широкомасштабної війни, коли Франція та Німеччина взагалі відмовлялися говорити про військову допомогу Україні. А тепер, згнітивши серце, повільно, але почали її надавати.

Масований візовий удар по рф можуть завдати у разі нових злочинів з її боку. Які, на жаль, точно будуть із боку російської воєнщини. І тоді навіть країнам центральної Європи нічого не залишиться, окрім як запроваджувати нові обмеження. При цьому повністю скасовувати видачу віз росіянам все одно не будуть. Якісь лазівки залишать (а-ля опозиціонери, люди з особливими талантами, студентські візи тощо). Хочемо ми цього чи ні.

Щодо США, то оскільки там розгоряється передвиборча кампанія (йдеться про загальні вибори, що проводяться в середині чотирирічного терміну повноважень президента – у даному випадку 8 листопада; заповнюються всі 435 місць у Палаті представників та 33 або 34 зі 100 місць у Сенаті – прим. ред.), демократи та республіканці нарощуватимуть свої зусилля. У тому числі – піарячись (у хорошому сенсі) на нашій війні з росіянами. Тож можуть бути нові – позитивні у цьому ракурсі – ініціативи з боку Конгресу.