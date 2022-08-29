Журналіст Денис Казанський прокоментував смерть херсонського колаборанта

Жив собі народний депутат України Олексій Ковальов. Успішний бізнесмен, молодий політик з амбіціями. Наприкінці минулого року купив київський "4 канал" — явно із прицілом на посилення політичного впливу. Здавалося, попереду лише зростання.

Але починається російське вторгнення і 33-х річний нардеп раптово вирішує обміняти політичну кар’єру, бізнес і щойно куплений телеканал на посаду в окупаційній адміністрації Херсонської області. Кінець виявився трохи передбачуваним — вчора Ковальова застрелили у власному будинку з дробовика. Молодець, підтримав Росіюшку!

Найдивовижніше, що і в Ковальова, і в інших його колег-гауляйтерів перед очима є приклади Беднова, Мозгового, Дремова, Гіві, Захарченка та інших колаборантів, яких зрештою ліквідували у каламутних розбірках. Здавалося, вже й мавпа зрозуміла б, що зв’язуватися з Росією згубно і небезпечно. Все одно замочать — не диверсанти, то свої. Але ні. Ненавчені кретини спокушаються на обіцянки наживи і один за одним вирушають у пекло.