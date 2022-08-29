Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука спеціально для "Телеграфа":

Якщо взяти загалом ті українські території, які тимчасово перебувають під контролем російської армії, до кінця літа видно низку чітких трендів.

Тренд перший. Соціальний. Якщо говорити про організацію внутрішнього життя та господарську діяльність, то окуповані території стрімко наближаються до дуже непростих, м’яко кажучи, часів. Мається на увазі осінньо-зимовий період. Окупантам не вдається в зруйнованих їх обстрілами містах і селищах налагодити водопостачання, електропостачання, систему опалення. Вони цього не приховують. Нещодавно ватажок так званої "ЛНР" Пасічник визнав, що після боїв за Попасну місто, зметене обстрілами самих окупантів, перебуває в такому стані, що немає сенсу його відбудовувати.

Величезні проблеми з водопостачанням і на окупованій частині Луганщини та на окупованій частині Донеччини. Навіть Донецьк має із цим колосальні проблеми. У якихось районах найбільшого міста на окупованому Донбасі води немає вже два тижні, десь вона подається на три години у п’ять-шість днів. Вже зрозуміло, що не буде можливості налагодити ні нормальне життя цивільного населення, ні нормально пережити холоди.

Тренд другий. Політичний. Постійні перенесення та зміни позицій щодо проведення так званих "референдумів" говорять про невпевненість окупантів у позитивному результаті цих від самого початку фейкових народовиявлень. Чергова дата, яку Кремль начебто призначив – 15 вересня. Тобто вже не 11 вересня день всеросійського голосування. Ну, а літній сезон псевдореферендумів, зрозуміло, закритий.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Навіщо путін лякає новими анексіями Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Все це говорить про невпевненість загарбників. У тому ж окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, за два місяці масової роздачі російських паспортів, їх отримали лише близько тисячі осіб. Такі темпи, звісно, не задовольняють росіян. Схоже, найближчим часом жодних особливих зрушень у цьому процесі не буде. Хоча росіяни роблять різні кроки, щоб змусити українських громадян на тимчасово окупованих територіях отримати їх паспорти. Але успіху у цьому явно не спостерігається.

Третій тренд. Партизанський. Я буквально вчора зустрічався зі старими друзями із Луганської області, обговорювали і цей процес також. Чесно скажу, я задоволений тим, як діють наші сили у тилу супротивника. І свіжа новина, що вдалося на окупованій частині Херсонщини добити колишнього нардепа від "Слуги народу" Ковальова, котрий перейшов на бік ворога, – чергове підтвердження цього. Свідченням ефективності тих кроків, які робить Рух опору.

Майже кожного дня переглядаю доповіді нашого управління розвідки, а також сепаратистські, проросійські пабліки. ГУР надає офіційні дані про винищення противника, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Ну, а пабліки фактично підтверджують цю інформацію, істерично розповідаючи про різні дії "укронацистів-терористів" (як вони називають партизанів). І мене тішить така істерика та така інформація про дії наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Не вдається загарбникам, незважаючи на всі потуги, перебувати у стані впевненості, безпеки. Практично щодня у тому чи іншому населеному пункті, у різних областях, відбуваються акти відплати.