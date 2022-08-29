Про контрнаступ на Херсон без бравади та шапкозакидання

На думку експерта, кульмінація знищення об’єктів окупантів на Херсонщині була прелюдією, тепер важливо не поспішати з висновками

По Херсонській області давайте без зайвої бравади та ура-патріотичних ретрансляцій типу "Херсон звільнимо за 3 дні"!

Так, у Херсонській області відкрилося вікно операційних можливостей ЗСУ. І це чудово. Але щоб не розчаруватися, слід розуміти, про що йдеться.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському плацдармі ми можемо спостерігати фактично з кінця весни. Але слід розуміти, що сучасний контрнаступ — це не генерал на білому коні, який з шашкою наголо веде тисячі солдатів вмирати стрункою шеренгою.

ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну обрали оборонну тактику ведення бойових дій, чим забезпечили високу стійкість перед натиском противника. По суті, 80% БД (бойових дій — ред.) в обороні, 20% — це контрнаступ.

При цьому контрнаступ не здійснюється будь-де або по всій лінії фронту або ще, що хто собі уявляє. Воно проводиться на ділянках фронту, де підрозділи та позиції противника найбільш ослаблені.

Наприклад, на початку літа один з таких контрнаступів дозволив ЗСУ закріпитися на правому березі Інгульця і зайняти дуже вигідний плацдарм. Потім вичікування та послідовне виснаження противника для створення умов.

Контрнаступи можуть мати ефект каскаду, як це було на північному плацдармі, коли, не витримавши методичного тиску ЗСУ, РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) втекли з Київської, Чернігівської та Сумської областей.

А тому, без шапкозакидання. Все йде своєю чергою, і кульмінація знищення об’єктів РОВ на Херсонщині була прелюдією. А ось що буде за прелюдією, дивимося дуже уважно.

І головне. Причому найголовніше. Тільки офіційні джерела повинні сприйматися вами як такі, що заслуговують на довіру. Решта — це рівень домислів і чуток. Навіть я.