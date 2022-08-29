Війна в Україні увійшла до затяжної стадії, але успіхи ЗСУ на півдні можуть багато що вирішити – полковник Сергій Грабський

Через півроку від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну намітився перелом

У понеділок, 29 серпня, у соціальних мережах з’явилися новини про нібито прорив українських військ на Херсонському напрямку.

Передумовами для цього стало те, що ЗСУ взяли під вогневий контроль усі мости, які з’єднують плацдарм, захоплений росіянами на правому березі Дніпра, з лівобережжям. Схоже, через пів року від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну намітився той самий перелом, про який вже давно говорили. Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський поділився з "Телеграфом" головними висновками та прогнозами на цей момент.

"Основні висновки через пів року відкритої війни – російська стратегія захоплення України, особливо за допомогою бліцкригу, провалилася. Вона не досягла своєї мети. Це було зрозуміло вже в березні. Ми входимо в період затяжної війни, довготривалих операцій, кампаній. Можливо, навіть піврічних", – пояснює полковник.

За його словами, завданнями України буде стратегічне стримування можливостей противника просуватися. У тому числі ЗСУ це робитимуть за допомогою завдання ударів, які дозволяють говорити про звільнення наших територій. Насамперед на південному напрямку, зазначає Сергій Грабський.

"А з боку противника стратегічне завдання тепер – війна на виснаження, на знесилення України. І ми підходимо до цього важкого періоду – осінньо-зимового. У цей час противник, можливо, буде не такий активний на лінії фронту, бо не вистачає сил і засобів для наступальних операцій, але це не виключає завдання росіянами концентрованих ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, знищення яких може серйозно ускладнити життя мирного населення, особливо взимку, причому такі удари можуть завдаватися по всій території України, — попереджає військовий експерт. — Зараз окупаційні війська тестують такі можливості на Миколаєві та Харкові, знищуючи саме цивільну інфраструктуру. Це не має нічого спільного із бойовими діями".

Жодних перспектив для проведення переговорів зараз немає, упевнений полковник. Обидві сторони перебувають на полярних точках зору.

"росія розглядає питання виключно капітуляції України, про що відкрито заявляє. А наша країна, розуміючи, що будь-яке проміжне рішення означатиме продовження конфлікту надалі – з гарантованим знищенням нашої держави – не може вести переговори на таких умовах. Ми готові йти на розмову лише за умови повного виведення російських військ. Як мінімум – на позиції 23 лютого 2022 року", – зазначає Сергій Грабський.

Але щоб отримати таку (сильнішу) переговорну позицію, нам потрібно провести низку успішних операцій, спрямованих на стратегічне звільнення певних територій, упевнений полковник.

"Передусім, мова про південний напрямок, деокупація якого зведе на нівець всі досягнення російського політичного режиму в цій війні. І викличе каскадне обвалення системи оборони та бойових позицій росіян на інших ділянках фронту", — прогнозує полковник.

Можливо, ми бачимо початок (або продовження) саме такої операції.