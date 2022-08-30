Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук спеціально для "Телеграфу" оцінив обстановку на фронті в Україні:

Путінська росія, що напала на Україну, зараз активно вигрібає на Херсонщині.

Країна-агресор, яка прийшла нас демілітаризувати, на повну силу демілітаризується в Україні. Весь світ боявся росії як величезної сильної держави. Згадаймо перші дні з повномасштабного російського вторгнення. Практично всі закордонні медіа пророкували швидкий крах української армії та держави. Що зрештою? Був зруйнований міф про "другу армію світу" — російську. І з’явилися легенди про ЗСУ.

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У результаті у західних медіа, західного світу зламався "офігіватор". росія з величезного монстра, який лякав усіх своєю мілітаризованістю, запуском якихось новітніх ракет, підводних човнів, крейсерів типу "Москва" (що пішов за відомою адресою), брязканням зброї на параді, перетворилася на посміховисько. Весь світ побачив убогість і російської армії, і російського озброєння.

І тепер у росіян виникає чергова проблема. Крім того, що ми б’ємо їх на фронті, а санкції все сильніше здавлюють горло російської економіки. Ті країни, куди росія традиційно експортувала зброю (передусім це країни Близького Сходу, деякі держави Африки, Латинської Америки), після фіаско цієї зброї на українських полях битв, навряд чи захочуть і надалі її купувати. Тобто побиття російського агресора в Україні ще й змінить міжнародний ринок озброєнь. Не на користь росії.

А ось Україна саме тут посилить свої позиції. Те, як себе проявили та проявляють у бойових умовах наші "Стугна-П" (протитанковий ракетний комплекс), БТР-4, ракетні комплекси "Нептун" і "Вільха", безпілотники PD-2, "Лелека" – найкраща реклама. Це українські розробки, які будуть після нашої перемоги потрібні в усьому світі.

Сучасна війна уникла розуміння величезних фронтів, здоровенних колон – до оперативних можливостей легких піхотних груп, оснащених модерновим озброєнням. Так воюємо ми. А росіяни роблять це за сценаріями 60-70 років минулого року. Вони їхали давити нас, як колись радянські війська – давити Празьку весну. У результаті отримали найжорстокішу відсіч і будуть повалені.