Український блогер, співзасновник партії "Демократична Сокира", капітан ЗСУ Віктор Трегубов пояснив, чому цивільне населення під час війни має жити нормальним життям

Знов у стрічці "тут війна, а вони там жартують, сміються та танцюють".

Маю сказати наступне.

Під час війни одним з найбільших ворогів є стрес. В тому числі — для цивільних. Особливо для цивільних. Ворог витрачає багато грошів та сил, щоб у вас був стрес. Щоб ви були напружені, налякані, тривожні. Бо такі люди чинять ірраціональні речі, погано воюють самі та заважають іншим.

Саме тому пропозиції усією країною на час війни перетворитися на монастир у траурні дні — це не просто зайве, це вкрай шкідливо.

Використовуйте будь-яку можливість скинути стрес, яка вам до вподоби та не шкодить іншим. Зараз це ще важливіше, ніж раніше.

Співайте. Танцюйте. Кохайтесь (та не самі знаєте з ким і не з іншими вуйками, якщо ваша пара на війні :)). Пересилайте один одному нюдси та відірвані сраки ворогів. Фарбуйте волосся та нігті, співайте в караоке, ходіть в ресторани. Жартуйте — хай навіть чорним гумором. Матюкайтеся, якщо несила тримати в собі. Займайтесь спортом, читайте книжки, грайте на комп'ютері, влаштовуйте музичні та літературні вечори. Тільки з алкоголем обережніше, бо він — депресант. Розраджуйтесь там, де можете — хоч у церкві, хоч у спортзалі, хоч в бібліотеці. Головне — щоб зранку у вас була чиста голова і спокійні нерви.

Або не робіть всього цього, якщо не хочете. Але не заважайте іншим.

Джерело: Facebook-сторінка Віктора Трегубова