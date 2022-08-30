Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфа":

Збройні Сили України видавлюють російські окупаційні війська із Херсонщини.

Я не військовий, а політичний експерт. Тому проаналізую наступ саме з політичного погляду.

Так от це важливий сигнал і всередині України, і для цивілізованого світу. Вже президент Зеленський заявив, що ми почали наступати. Головне, що ЗСУ відповідально підходять до таких дій. Ті ж росіяни довго брязкають зброєю, при цьому обіцяючи не нападати, а потім все ж таки нападають, відгрібають, відповзають, знову брязкають, знову погрожують… Українці діють інакше. Сказали, що звільнятимуть свою землю – і звільняють.

Читайте також: Категорія Статті Як півроку відкритої війни змінили Зеленського та путіна – політичний психолог Валентин Кім Зеленський перестав намагатися подобатися, а путіну доводиться справлятися з великим тиском, і незрозуміло, як надовго його вистачить

У результаті країна-агресор має блідий вигляд.

А наш наступ буде саме наступом. І його результати, прогнозую, будуть помітні усьому світу.

У політичному сенсі для росії це удар. Втрата путіним обличчя всередині росії (для цивілізованого світу він давно його втратив). Буде очевидно, що росіяни не те, що не друга, але навіть не третя і не 23-тя армія світу.

Ми водили та водимо їх фейсом по роялю.

Читайте також: Категорія Новини Росії Контрнаступ на Херсон викликав у путіна таку лють, що довелося викликати лікарів На нарадах кривавий диктатор не давав військовим вставити слова і матюкав їх за провали

Наголошую, основний політичний результат українських наступальних дій – це втрата путіним обличчя всередині росії, болісний удар по росії в цілому. У психології це називається "розрив шаблону". Коли ви припускаєте, що людина повинна поводитися так, а вона поводиться інакше, "не за шаблоном".

Так от Україна рвала, рве і продовжить рвати росіянам усі шаблони.

Відбувається ментальний розрив шаблону. Для всієї російської нації. Вони зараз верещатимуть – давайте кинемо на Україну ядерну бомбу, ще щось… Але путін не може собі цього дозволити (хоч, не сумніваюся, дуже хоче). США вже попередили рф не балувати з ядерною зброєю, а то відгрібати доведеться вже від усього Західного світу, а не тільки від України, яку він підтримує.

Залишається лише оголошувати відкриту мобілізацію. Але це не вихід. Бо ще більше вдарить по путіну всередині росії. І лише підтвердить вже зрозумілу істину, що "пахан здувся".