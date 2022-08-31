Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" розповів, чого чекати на українському фронті восени

Вже завтра, на 190-й день з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, ми вступимо у воєнну осінь-2022. Чого чекати на полях битв і не лише?

Ключові бойові дії пов’язані зараз із двома факторами. Перший – це наявність артилерії та авіації, їхнє ефективне застосування. Другий – наступальні дії, які робляться силами просто піхоти, а виключно разом із певною кількістю військової техніки. З чим зіткнулися орки на початку кампанії (лютий, березень, квітень), з тим зіткнемося і ми у контрнаступних діях. Ідеться про необхідність переміщення великої кількості техніки. Це бронетехніка, автомобілі з особовим складом, паливо, підвіз боєкомплекту. Логістика залишається ключовим питанням під час війни. При зміні позицій (коли хтось наступає, хтось відступає) це особливо важливо, тому що витрата боєприпасів, палива, втрати в особовому складі різко зростають.

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Ми не знаємо, яка буде погода, але, як правило, друга половина осені – це дощі, бездоріжжя. І рух польовими дорогами, пересіченою місцевістю стає для техніки не просто складним, а й неможливим. Він прив’язується до транспортних артерій, до реальних доріг, де стає мішенню для авіації, артилерії, ракетників. Причому з великих відстаней. У такий період наступальні дії утруднені всім. Тому основне, що ми зможемо зробити, буде зроблено першої половини осені. Коли ще сухо.

Наше глобальне завдання – дійти до Москви та поставити над Кремлем український прапор чи тризуб. А поточне – бачимо, що тривають процеси на півдні. Досить динамічно, підготовлено та активно. Ми розуміємо, що дуже важливо звільнити не лише Херсон, а й попрацювати у Донецькій та Луганській областях. Вийти на позиції до 23 лютого 2022 року – це, звісно, чудово. Але українські політики, військові та й усе суспільство сходиться, схоже, у думці про необхідність звільнити всю територію України. Ліквідувати ОРДЛО як безглуздість та бажано звільнити Крим.

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Якщо переговори між Києвом та Москвою і будуть, то, швидше за все, у листопаді. Окрім України та росії у цьому конфлікті – так чи інакше – задіяні інші великі гравці. Листопад – знаковий місяць. Це проміжні вибори в США, саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, зустріч найбільших гравців на світовій арені — лідерів Китаю та США. Це важливо і для Байдена, і для Сі Цзіньпіна. Всі ці топові події листопаду визначать структуру геополітики, економіки у світі на найближчу перспективу. І це торкнеться всіх. У тому числі російсько-український конфлікт. Саме такі впливові гравці як США та КНР, подобається це нам чи ні, прийматимуть рішення і щодо нас. З їхньою позицією доведеться рахуватися і Києву, і Москві.