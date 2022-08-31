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Захід, Україна та росія можуть восени спробувати відродити переговори - Ілія Куса

Автор
Ілія Куса Ілія Куса
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Зала, де перші раунди переговорів проходили у Білорусі
Зала, де перші раунди переговорів проходили у Білорусі

Прорив може статися під час саміту G20 в Індонезії

Осінь буде першим періодом з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, коли росія і Захід зможуть вийти на деякі домовленості. Якщо вийде.

При цьому росія шантажуватиме Захід енергетичними та соціально-економічними проблемами, а Захід росіян – санкціями та ембарго.

Найважливіша подія осені – це можливість відродити переговори, якщо буде бажання. У листопаді відбудеться саміт G20 в Індонезії, куди запрошені як Зеленський, так і путін. Це – потенційна можливість для них зустрітися та узгодити формат мирних домовленостей.

На той час Україна намагатиметься змінити ситуацію на фронті на свою користь, що ми й бачимо зараз.

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Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Саміт G20