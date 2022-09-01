Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що на українців чекає насичена військовими подіями осінь

Ми вступили у першу воєнну осінь після широкомасштабного російського вторгнення. Переживаємо вже 190-ту добу з початку відкритої війни, яку росія сором’язливо продовжує називати "спеціальною військовою операцією". Чого чекати в найближчому майбутньому? Гадаю, чимало гарного.

Почнемо із дипломатичних фронтів. З 1 жовтня у США розпочинається новий фінансовий рік. Відповідно починає працювати американський ленд-ліз – розширені можливості військово-технічного переоснащення Збройних Сил України.

Також Штати ухвалили рішення про надання 3 млрд доларів безоплатної матеріально-технічної допомоги України в ракурсі надання озброєнь.

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Європейські партнери вирішують питання передачі нам літаків Міг-29. Була також заява німецького канцлера Шольца про подальше надання Україні нових видів озброєнь, зокрема САУ та систем ППО.

Це все підтверджує, що теза про нібито втому від війни країн Західного світу, цивілізованого світу, не витримує критики. Тим більше, що у США чітко дали зрозуміти – вони підтримуватимуть Україну, доки не вирішиться питання виходу на кордони 1991 року. Тобто до повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. Аналогічні заяви пролунали із боку європейських партнерів.

Це щодо дипломатичного фронту. На самому ж театрі воєнних дій варто очікувати посилення протистояння на Донецькому напрямі, який росіяни розглядають як пріоритетний момент виходу на адміністративні кордони Донецької області. Продовжиться і жорстоке протистояння в Херсонській області, де за даними зарубіжних джерел, а також за повідомленнями Генштабу ЗСУ, намічається поступове просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованих територій. Вже взято під вогневий контроль логістичні складові, мости через Дніпро. Відповідно, створено умови для тактичного оточення угруповання російських військ, яке знаходиться на правому березі Дніпра.

Говорити конкретно про терміни звільнення тих чи інших територій, як і про завершення всієї кампанії, поки що передчасно.

Водночас можемо наголосити на посиленні роботи української штурмової авіації, що свідчить про зміну характеру військового протистояння. Ну і сам факт просування ЗСУ, звільнення низки населених пунктів говорять про те, що наші військовослужбовці зосередили достатню кількість засобів вогневого ураження, щоби починати проривати оборону противника.