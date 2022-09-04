Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфа":

Минає тиждень, коли ми попрощалися з літом і вступили в осінь. Можна зробити деякі висновки та прогнози.

Те, що президент Зеленський веде наступальну політику, – це важливо. Вона спрямована на те, щоб переламати зусилля Кремля та його "консерв" на Заході, в інших країнах, від яких ми чекаємо на серйозну підтримку. Ці зусилля йдуть по всіх напрямках. І у спілкуванні з європейськими лідерами, і зі США, і з Ізраїлем, який, на жаль, поки що недостатньо активний, хоч нашу країну з ним пов’язує багато, зокрема, спільні трагедії. Зараз нова загроза з боку фашистської росії нічим не менша, ніж та, що ніс гітлерівський нацизм усьому світу. Тому чекаємо від того ж Ізраїлю більш чіткої позиції.

8 вересня відбудеться чергова, вже п’ята зустріч у форматі "Рамштайн". Чекаємо від міністрів оборони країн НАТО та союзників збільшення підтримки. Щоб кількість переданих нам сучасних систем озброєння вимірювалася не одиницями, а хоча б десятками. Зрозуміло, що й чотири сучасні гаубиці, які передаються Україні, не зайві. Але потреба на порядки вища. І це потреба як наша, а й з погляду реалізації спільних завдань. А саме – захисту цивілізованого демократичного світу від путінської орди.

Читайте також: Категорія Україна На що чекати від Рамштайну-5: прогнози перед п’ятим засіданням Контактної групи з оборони України Чогось кардинального після Рамштайну-5 чекати навряд чи варто, але важливо почути чіткі терміни та обсяги військової допомоги Україні

Прогнозувати якісь дії на фронті я не беруся, для цього є військові. І взагалі я вважаю, що оприлюднити якісь прогнози на цю тему означає знизити передумови до успіху. Але зрозуміло, що з погляду першочергових завдань нам треба чіткіше формулювати те, що відбувається на півдні. Усі чекали, що ось-ось звільнять Херсон. Слід дати суспільству зрозумілий та реалістичний посил. А саме, що наразі завдання ЗСУ на тому напрямі – знищення угруповання російських військ на правому березі Дніпра. Що забезпечить і звільнення Херсона, і перехід до масштабніших зусиль зі звільнення Криму. І це вже не просто перспективне завдання, а те, що зараз відбувається. І вибухи в Криму, і втеча, що посилилася звідти колонізаторів. Це все пов’язано. І демонструє, що процес деокупації Криму вже розпочався.