Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова за президента Володимира Зеленського, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова спеціально для "Телеграфа":

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, США, як і раніше, вважають, що росія готується провести "референдуми" на зайнятих їй територіях України вже у вересні.

А міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попередила, що за участь у цьому фарсі та цирку загрожує кримінальна відповідальність.

Я теж вважаю, що росіяни намагатимуться провести "референдуми". Єдине, що їх поки що зупиняє від цього фейкового заходу у тому ж Херсоні – це українська армія.

Незрозуміло, що агресор має намір робити із новоокупованою частиною Луганської області. І вже зрозуміло, що нічого не зможе вдіяти з Донецькою, приблизно половина якої мужньо обороняється. Але є підозра, що на лівому березі Дніпра, у Запорізькій області, у тих же Мелітополі та Бердянську, буде спроба провести псевдореферендум саме у вересні.

А от у Херсоні – навряд, бо невдовзі там можуть з’явитися українські диверсійно-розвідувальні групи.

У мене взагалі є підозра, що з Херсона розпочато евакуацію не лише російських офіцерів та "керівництва", а й деяких підрозділів. Той білий дим, який вчора огорнув частину Херсона, це не обов’язково вибухи.

За словами мешканців Гостомеля, з якими я спілкувалася, щось подібне було і там, коли російські спецназівці змінювали місця своєї дислокації. Така собі димова завіса, щоб місцеві не розуміли, куди вони відходять. Окупанти тоді підпалювали димові шашки у котеджному містечку "Чеський двір". Він увесь поринув у молочний білий серпанок. У якому розчинилися загарбники.

Те саме вчора було в сальдівському "Загубленому світі" – у Херсоні (йдеться про комплекс відпочинку, який належав зраднику Володимиру Сальдо, призначеному росіянами "головою" Херсонської області – прим. ред).

Дуже схоже, що росіяни свої елітні війська та офіцерів виводять із Херсона.

Враховуючи все це, гадаю, що в Херсоні "референдуму" не буде ні 11 вересня, ні 19-го, ні, схоже, взагалі.

Проте навіть якщо на якійсь частині тимчасово окупованої української території пройде псевдореферендум – кого це хвилює?

Українські військові у будь-якому разі звільнятимуть усі наші території. Тож росіяни та колаборанти можуть хоч сто "референдумів" провести – їм це не допоможе.