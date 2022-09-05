Український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократичний топор" Віктор Трегубов каже, що у росіян спостерігаються ознаки виснаження

Маю таке враження, що десь з тиждень тому ми почали поволі перемагати.

Пов'язане це навіть не зі звільненням окремих населених пунктів, хоча то теж приємно. Ні, тут інші речі.

По-перше, зараз ми диктуємо, де буде наступне поле бою. Росіяни змушені реагувати, нервово перекидаючи сили туди-сюди.

По-друге, ми безперешкодно знищуємо інфраструктурні вузли їхньої військової машини. В них немає та не передбачається відповіді на нашу нову здатність — застосування довгої руки.

По-третє, в них вже помітні ознаки ресурсного виснаження. Це і падіння обсягів та ефективності ракетних обстрілів, і зменшення частоти використання вогняного валу, і спроби шукати зброї по диких країнах.

Я давно казав, що ми в цій війні воюємо за Лідл-Гартом. Цей британський військовий теоретик підкреслював важливість непрямих дій — коли ти сковуєш рух противника, знищуєш його логістику, нав'язуєш бій на своїх умовах та перемагаєш навіть при його перевазі у чисельності. Поки що все йде за планом. Росіяни не мають відповідей на наші нові закиди — а час досі швидко працює на нас.