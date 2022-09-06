Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфу" оцінив ситуацію між росією та Європою

Гостро стоїть тема санкцій та енергетичного шантажу, який росія влаштувала європейцям.

Поки що важко сказати, чи зважиться Європа на більш жорсткі кроки стосовно росії. Справа в тому, що Європа перебуває зараз у лещатах двох проблемних питань.

Перше – зима, що наближається, і зростання невдоволення електорату, який зіткнувся з аномально високою вартістю газу та електроенергії. Це б’є по доходах європейців. Вони висловлюють незадоволеність. Вже є протести, які щедро спонсорує росія.

З іншого боку, Європа розуміє, що не чинячи тиску на рф, не можна стримати її агресію в Україні. А якщо так – то вони будуть наступними.

Європейській владі складно. Вони знаходяться між тактичною та стратегічною рамками.

У тактичній їм необхідно задовольнити свій електорат, тому що на наступних виборах нинішні правителі можуть злетіти.

У стратегічній – йдеться про майбутнє європейців, насамперед країн-сусідів України. Це Польща та країни Балтії, які, як заявляє російська пропаганда – наступні у плані агресивних намірів росії.

Тож посилення санкцій – це стратегічний крок. І тут все залежить від того, чи стратеги переможуть тактиків.

Поки що практика європейців показує, що тактики виграють у стратегів – і це поганий знак для Європи.