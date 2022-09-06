Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" проаналізував, що означає остання резонансна заява президента США про росію

Незважаючи на те, що Сенат закликав Держдеп США визнати росію державою-спонсором тероризму, глава Білого дому Джо Байден не погодився з такою пропозицією.

Для нас це неприємність. Але слід з розумінням поставитися до цієї заяви американського президента. І розуміти, що США залишають місток для росії, щоб та могла вийти з конфлікту.

Якщо рф визнають державою-спонсором тероризму, це зменшить можливість будь-яких дипломатичних маневрів. І на тому ж листопадовому саміті глав держав "Великої двадцятки" в Індонезії путін за такого розкладу не зможе виступити навіть онлайн. Тому що буде абсолютно нерукостислим. Що, наголошую, зменшить можливості для майбутніх переговорів із росією. Які рано чи пізно відбудуться.

Також треба розуміти, що росія має ядерний статус. І те, чого ніколи не пробачили б Сирії, Іраку чи ще якійсь іншій країні, прощається росії.

Так, це політика подвійних стандартів, але ж вона – реал політик.

Також слід розуміти, що невизнання Білим домом росії як країни-спонсора тероризму не означає, що США знизять підтримку України. Просто вони, як я вже зазначав, залишають путіну місток для відступу. Мовою нинішньої військової термінології – дати йому "зелений коридор" для відходу. Мовою французького президента Макрона – дати можливість путіну зберегти обличчя.