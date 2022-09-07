Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") розповів, що відбувається на фронтах

Каскад прориву оборони РОВ від Півдня до Сходу

Все виразніше у нинішній ситуації у зоні бойових дій проглядається ефект каскадного обвалення в обороні російських окупаційних військ. Ефект, що є поетапним, але незворотним обвалом вибудуваної системи.

Так, навесні було запущено цей процес, коли ЗСУ розгорнули контрнаступ за низкою напрямків, найбільш успішним з яких було на північному плацдармі. Обмежені в можливостях забезпечення та управління, РОВ на північному плацдармі протрималися трохи більше як місяць і змушені були тікати.

Своєю чергою, на решті плацдарм ЗСУ намагалися максимально стримувати наступальний потенціал РОВ, який росіянам забезпечувало кількісну перевагу та можливість повсюдно застосовувати тактику "вогневого валу".

Стримування настання ворога та його фактичне виснаження, і виснаження призвели до того, що через пів року війни в Україні він мав у наявності низку проблем. Дефіцит ракетного озброєння, відсутність необхідного ресурсу для компенсації людських втрат, проблема поповнення втрат у техніці, проблематика дефіциту БК для стовбурової та реактивної артилерії, що вимальовується, логістична проблематика.

Всі ці проблеми, сумарно, призвели до того, що до кінця літа РОВ здатні були вести наступальні дії виключно по вузькому фронту, шириною не більше 10 км — Авдіївське та Бахмутське напрямки, тоді як ще буквально в червні вони могли забезпечувати наступ фронтом завширшки до 30 км.

На сьогодні ряд плацдармів зайнятих ворогом відчуває гострий дефіцит особового складу, БК, свіжої техніки, ПММ та іншого МТО.

Саме комбінація всіх цих проблем, що не дозволяють зараз РОВ не лише вести активні наступальні дії, а й на ряді локацій тримати оборону, дозволяють ЗСУ діяти більш активно та інтенсивно. Відсутність саме таких можливостей і продовжує ефект каскаду щодо поступального обвалення оборони РОВ. А коли не можеш тримати оборону, то залишається тільки тікати.

Багато хто сконцентрував останній тиждень всю увагу саме на Півдні, але на низці інших локацій так само ЗСУ здійснили просування вперед, що зайвий раз підтверджує – обвалення оборони РОВ має місце і за іншими плацдармами.

На початок вересня можна говорити про ослаблення окупантів на правому березі Херсонщини, у Харківській, а також Донецькій областях. Командування РОВ не може забезпечити їх посилення коштом наявного ресурсу і натомість намагається убезпечити та зробити неприступним саме Південь.

Так, Запорізька область у плануванні окупантів перетворюється на найбільш насичений підрозділами плацдарм. Тут можна побачити підрозділи 5 ОВА, 29 ОВА, 35 ОВА, 36 ОВА, а також сюди будуть направлені підрозділи недоробленого 3 АК.

Очевидно, що командування окупантів бачить ефект каскаду і розуміє, що після звільнення правого берега ЗСУ можуть зосередитись саме на Запорізькій області, звільнення якої вирішить питання всього півдня та Криму, зокрема. Своєю чергою, виснажені ресурси РОВ не дозволяють створити умови для повноцінної оборони інших плацдармів, і поки вони окопуються в Запорізькій області, в очікуванні ЗСУ, каскад продовжуватиметься на харківському та донецькому плацдармах.

Каскад підкрався непомітно.