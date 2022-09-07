Шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар розповів про внутрішній конфлікт представників спецслужб у рф

Зібрав для вас головне про міжусібну "спеціальну воєнну операцію" між російськими "силовиками".

Умовно російських силовиків можна розділити на "чекістів" (ФСБ) та "військових" (в першу чергу ГРУ та Міноборони РФ). Протистояння між ними зародилося ще на початку 2000-х.

Зараз — справжній апогей "війни силовиків РФ":

саме через конфлікт ФСБ та ГРУ провалилось "об'єднання" т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Справа в тому, що "ЛНР" контролює ГРУ, а "ДНР" — ФСБ. І ніхто з них не готовий втрачати владу;

вбивства "командирів" т.зв "республік" в 2015-2018 роках — частина війни між ГРУ та ФСБ;

позицію "військових" посилив колись близький до Путіна Шойгу. І тим самим ще більше спровокував супротив зі сторони ФСБ;

саме ФСБ "розкрутили" історію з невдалим отруєнням "Новачком" співробітниками ГРУ Скрипаля в Солсбері в 2018-му;

Путін розчарувався в ГРУ після американських виборів. Він сподівався на перемогу республіканців, а до влади прийшли демократи на чолі з Байденом;

Шойгу сподівався стати "наступником" Путіна, той навіть був готовий до такого сценарію (зрозуміло, що йдеться про майбутнє). І перед тим, як йти на покій, він збирався вирішити "питання України". Але в результаті потрапив в руйнівну пастку;

ФСБ прагне поразки Шойгу, бо прихід його до влади — остаточний програш "чекістів";

Гіркін — креатура ФСБ. Зараз він активно критикує МО РФ та особисто Шойгу. І в першу чергу це вигідно ФСБ.

Що цікаво, ФСБ при цьому прагне зберегти натяки на "відкритість" РФ. Їм не цікаво жити в огородженому парканом болоті. Тоді як Шойгу з Путіним як автори плану окупації України, де-факто повертають залізний паркан. І тепер, якщо хтось і може організувати заколот еліт в Росії, то це саме ФСБ.

Чим слабкіший Путін і чим очевидніші амбіції Шойгу, тим більше шансів на переворот в Кремлі.

Про те, хто та як формував "силовиків" в РФ та допоміг Путіну організувати війну проти України, читайте незабаром.

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