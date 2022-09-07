Український журналіст Юрій Бутусов відзначив важливу деталь після останнього брифінгу Міноборони РФ

Знакова подія. Міноборони Росії на щоденному брифінгу ніяк не прокоментувало становище на фронті, жодного слова не сказано про становище військ у районі Балаклії та в Херсонській області.

Жодного слова про ситуацію на фронті не сказав на сьогоднішній пресконференції й сам Путін.

Зрозуміло, якщо мовчить Україна — ворог перевершує нашу армію в бойовій техніці в багато разів, і наші наступальні операції ми завжди проводимо проти переважаючих сил ворога. Але мовчання "другої армії світу"? Самого Путіна? Це ж повна калька поведінки Брежнєва щодо Афганістану та Єльцина в Чечні, адже раніше коментувалося все і вся, а тут замовкли.

Мовчання для Росії — це не вимоги військової таємниці — це нерозуміння реальної ситуації та відсутність сил для впливу на ситуацію. Путін уже ні в чому не впевнений, він не знає, що буде далі.

Жодної паніки немає. Жодної стратегії немає.

Жодної перспективи немає.

Джерело — Facebook Юрія Бутусова.