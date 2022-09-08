Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінив ситуацію із підготовкою росією анексій нових територій України

Дуже показовим є факт, що "єдинорос" Турчак і прокремлівський політолог Чеснаков практично в один голос заявили про необхідність перенесення так званих "референдумів" на окупованих територіях України на пізню осінь. А саме – на 4 листопада, День так званої народної єдності росії.

Це свідчить передусім про те, що агресор не має потенціалу для проведення псевдореферендумів у вересні, як Кремль і колабраційна "влада" того хотіли раніше. І надували щоки на цю тему.

До того ж, це свідчення того, що плани росії видозмінюються через те, що її могутність — далеко не така, як здавалося на перший погляд.

Тобто росія лише вдає, що вона тактично відступила. Насправді вона відступила під натиском ЗСУ.

Що робити Україні з цими псевдореферендумами далі?

По-перше, вже зараз порушувати на дипломатичному рівні питання про те, що готується фактично анексія тимчасово окупованих українських територій.

По-друге, максимально підтримувати Збройні Сили України у їхньому прагненні звільнити наші тимчасово окуповані території.

На мій погляд – це вичерпний план дій на сьогодні.