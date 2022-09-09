Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш, спеціально для "Телеграфа"

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (у співавторстві з першим заступником голови парламентського комітету з нацбезпеки Михайлом Забродським), опублікована напередодні п’ятої зустрічі у форматі "Рамштайн", насамперед адресована західним центрам прийняття рішень.

Чим вона важлива?

Залужний описав можливі перспективи ходу війни в Україні, вказав на існуючі серйозні ризики, які можуть призвести не тільки до програшу нашої країни (а значить і Заходу) у війні з рф, а й до Третьої світової війни.

У статті чітко окреслено ключову умову настання перелому у війні на користь України. Це паритет у граничній досяжності засобів ураження противника. Якщо росія може зараз вражати цілі в Україні на відстані двох тисяч кілометрів, то Україна зброєю, яка є на даний момент, здатна вражати цілі тільки на глибину 100 км. Це створює у росіян відчуття безкарності, що є рушійною силою підтримки війни у суспільстві. І лише надання Україні озброєнь, що мають таку ж дальність поразки, як у росії, тільки можливість завдання удару у відповідь може кардинально переламати хід військової кампанії.

Саме ця думка є основною посилкою українського головнокомандувача нашим західним партнерам.

Думаю, ніхто й не розраховував, що наступного дня після публікації цієї статті на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та союзників у форматі "Рамштайн" Захід відреагує дієво (дасть нам зброю дальністю 2 тисячі кілометрів).

Але ця стаття дає їжу для роздумів, матеріал для продумування цієї ідеї, яка має бути зрозуміла та сприйнята нашими партнерами.

Тим більше що насуваються холоди. Європа може мати певні економічні неприємності через цю війну. І наше командування показує, як цих проблем можна уникнути.