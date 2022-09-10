Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, про що говорить втеча росіян на східному фронті

Те, що відбувається зараз із ЗС РФ на східному фронті, називається втратою керованості. Це найстрашніше, що може статися з вашими військами, до речі, тому що при втраті керованості легко втратити цілі підрозділи та в результаті бути повністю розгромленим.

Зв’язок у частинах ЗС РФ погань. А зв’язок це один із найважливіших фундаментів у будь-якій армії. У сумі з невмінням працювати гнучко та страхом перед начальством це створює гримучу суміш, яка веде до катастрофи.

Уявіть собі таку ситуацію: після злому українськими танками першої лінії оборони ворога легка моторизована піхота проривається на оперативний простір. Другої і третьої лінії оборони немає. Нема кому полковнику доповідають це, і ось він пів години, нервуючи, думає, як це передати вище — генералам. По командному ланцюзі. Такі погані звістки передавати страшно.

І ось ці пів години, які здаються вам дрібничним часом, у реаліях прориву прирівнюються до кілометрів або навіть десятків кілометрів, які проходять українські Хамві та інша техніка. Поки цю інформацію передадуть нагору, поки ухвалять рішення (якщо взагалі ухвалять), десятки кілометрів буде вже пройдено українськими військами.

Така ситуація — кошмарний сон для командувачів: втрата керованості, відсутність зворотного зв’язку, повільність прийняття рішень, боягузтво перед старшими та відсутність гнучкості.

Знаєте, що відбувається прямо зараз на сході? Бліцкриг у своїй класиці. Випаровування лінії оборони на неочевидній ділянці та подальший прорив. Жодних затримок, ніякого зациклювання на вогнищах опору, ніякої тяганини, тільки натиск, тільки стрімкі охоплення.

Наступ це один із найскладніших видів оперативного мистецтва. Те, що роблять зараз ЗСУ, це найвищий рівень, який, безперечно, увійде до підручників військового ремесла провідних армій світу.