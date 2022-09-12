Російський інженер-авіаконструктор Вадим Лукашевич дав оцінку "другій армії світу"

Як і обіцяв, новий випуск вчорашньої карти від ISW (Інститут вивчення війни. – Ред.). Зміна лінії фронту за 28 годин захоплює і, не приховую, дивує (даю порівняно з позавчорашньою).

Буду з вами відвертий.

Якщо спробувати відволіктися від нинішніх подій (винести за дужки моральні оцінки характеру та методів ведення цієї війни й зосередитися лише на суто військових аспектах), то останні місяці я ставлю собі одне запитання — а як вони (або ми — як кому заманеться) збиралися з НАТО воювати?

Україна в рази менша від Росії за всіма видами ресурсів і резервів, але НАТО — в рази більше, не кажучи вже про технологічну перевагу.

Україна мала статися мимохідь, між іншим, а головною загрозою є НАТО. І що ми бачимо?

"Захиснички", бл**ть…

PS: Уявляєте, як зараз іржуть НАТОвські генерали над відсохлою "повторювалкою"? — написав Вадим Лукашевич.