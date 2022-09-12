Журналіст і блогер Сергій Лямець пояснив, що не так в Україні з моделлю економіки

Деякі владні персонажі визнали, що домінування імпорту стало ворогом економіки. Але вони кажуть, що це сталося через війну.

Насправді ні. Цей процес відбувався усі 30 років незалежності через домінування так званого економічного мейнстріму у владі. Цей мейнстрім казав і каже, що Україні не потрібне своє виробництво. Що все необхідне нам вигідніше купувати імпортне, бо воно є одночасно якіснішим та дешевшим.

Після Євромайдану, апологетами такої політики були так звані "соросята" — наприклад, Нефьодов, Мілованов, Панаіотіді тощо. Зокрема, саме через їхню життєву філософію Україна не виготовляла "Вільху", "Нептун", "Стугну" та інші види озброєнь у достатніх обсягах.

Україні натомість пропонували стати країною, що експортує зернові, руду та послуги IT, а решту — купує. Виникав логічний висновок, що за такої моделі економіки нам не потрібно населення навіть у 33 мільйони осіб. Скажімо, 20 мільйонів — було б достатньо, або навіть менше.

Де-факто, ця модель працювала. Мільйони українців не знаходили роботи всередині країни та виїжджали на заробітки. Статистику "псували" більш як 11 мільйонів пенсіонерів. Від часу отримання незалежності, їх вже значно поменшало, але 11 мільйонів — це still багато. Ситуація мала виправитися природним шляхом десь ближче до 2050-го.

Аж ось прийшла війна та трохи змішала карти. Зараз може скластися враження, ніби колишня концепція нарешті зазнала краху. Але не поспішайте із висновками. Щойно встановиться мир, і глобалісти почнуть "качати" стару тему.

Майбутнє України — це не лише перемога над рф. Вже зараз зрозуміло, що пуйлу вдалося посіяти в загадочних русскіх душах глибоке приниження від поразки в Україні. Це вірна гарантія того, що за одне-два покоління вони захочуть отримати реванш. Отже, Україні треба ретельно готуватися до нової війни.

Аграрно-айтішна економіка цього завдання не зможе виконати. Зараз, коли ми перемагаємо за сприяння усього світу, це зрозуміло. Якби не волонтери з броніками-касками-тепловізорами та постачання байрактарів-хаймарсів-джевелінів, — Україна б не мала чим захищатися. Будувати стратегію наступної перемоги на тому, що ми знову отримаємо тотальну допомогу світу, — інфантильно та безвідповідально перед нашими дітьми та онуками. Треба будувати потужну промисловість, нехай навіть нового типу. Але — промисловість, — включаючи військову.

Джерело: Facebook-сторінка Сергія Лямця