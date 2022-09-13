Політолог, військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" оцінив останні заяви росії та України про можливі переговори

Останнім часом із новою силою зазвучали заяви про необхідність переговорів між Україною та росією.

То голова російського МЗС сергій лавров починає запевняти, що росія не відмовляється від переговорів з Україною, але затягувати з ними не варто. То Шольц і Макрон вистрибнуть із практично однаковими заявами про важливість переговорів із путіним. То Ердоган заведе стару платівку так само.

На мій погляд, тема можливих переговорів – елемент інформаційних операцій російських спецслужб.

І в український, і в російський сегмент було вкинуто інформацію, що нещодавній приїзд до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена свідчить про тиск з боку Білого дому на керівництво України в моменті можливості сепаратних мирних домовленостей. В обмін на деякі преференції.

Невипадково тема переговорів виникла на тлі енергетичного та зернового шантажу з боку рф. Та сама заява про можливість перегляду позицій щодо зернової угоди та про неможливість прокачування газу до ЄС. Це все – елементи економічного тиску країни-агресора на європейців.

Невипадково ж тема можливих переговорів актуалізувалася на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

Військові поразки – основний демотивуючий чинник усередині самої росії. І у Кремлі цього не можуть не усвідомлювати. Не випадкова поява близьких Москві персонажів типу Берлусконі, Меркель, низки діючих європейських політиків, з пропозиціями про той чи інший варіант миру. З тієї ж опери – чергові заяви того ж турецького президента Ердогана, який знову намагається виряджатися в одяг миротворця (але виключно з метою преференцій для Туреччини – і економічних, і військових – те саме вирішення карабахського питання щодо турецько-азербайджанського сценарію).

Можливість мирних переговорів відкинута насамперед українською стороною. На тлі успішного контрнаступу ЗСУ "продати" внутрішньому споживачеві спробу будь-яких домовленостей із країною-окупантом буде дуже проблематично. Це не можуть не розуміти у Києві. Тому й пролунали жорсткі та чіткі оцінки з боку президента Зеленського щодо неможливості на даний момент проведення мирних переговорів.