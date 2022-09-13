На думку журналіста Петра Шуклінова, тепер Україна отримає ще більше сучасної зброї

Чому було важливо знищити росіян на Харківщині. Прогноз

Блискавична операція під командуванням Сирського дозволила звільнити понад 300 населених пунктів. ЗСУ понесли втрати під час атаки, загинули українські герої, яких ми ніколи не забудемо.

Але кожен, хто йде в бій, має знати: ваш подвиг важить набагато більше, ніж просто звільнена територія.

Успішна операція проти російських нацистів відкрила дещо важливіше за стратегічну перемогу на Харківщині. Цей наступ змусив весь світ побачити: росіяни програють війну українцям.

Всі хочуть бути поруч з переможцем. Всі хочуть допомагати тому, хто виграє. І тепер ми бачимо, що Україна виграє.

Тепер сучасні танки, ракети та літаки західного зразка — це те, що на столі. Бо весь світ побачив: є зброя — є перемога. Українці успішно вбивають росіян. А отже чим більше якісної зброї, тим ближча перемога.

Ніяка мобілізація не допоможе Росії. Ця технічно відстала країна не може конкурувати зі зразками зброї Заходу — навіть тими, що було зроблені ще у 70-ті роки.

І перемога на Харківщині відкриває дещо більше: вона дає можливість нам отримати ще більше якісної зброї, яка допоможе швидше знищити російських окупантів.

Крок за кроком ми наближаємося до військового тріумфу України. Те, що здавалось неможливим, стало реальністю. Вперше за багато-багато років протистояння з Росією ми нищимо їх, як тарганів.

Війна буде довгою. Втрати будуть великими. Але немає жодного сумніву: Росія і далі буде тікати і вмирати. А Україна поступово поверне собі кожен окупований район і місто.

Чекаємо на сучасні танки. Чекаємо на сучасні ракети. Чекаємо на сучасні літаки.

Росія буде знищена.

Джерело: Facebook-сторінка Петра Шуклінова