кремль намагається знищити максимально можливу кількість чоловічого населення росії

Полковник Державної прикордонної служби України, заслужений журналіст України Олег Слободян про "добровільно-примусовий" набыр до армії росії:

Те, що робить зараз росія: заганяє в лави зс усіх чоловіків із околиць країни; проводить відповідні рейди по тюрмах; робить облави на 100% чоловіків, здатних тримати зброю на окупованих територіях і т.д. не є мобілізацією по своїй суті і не може так називатися. Бо мобілізація — це комплекс заходів, який значно ширший, ніж проста присутність непідготовленого бійця у війську.

Це — утилізація по формі і по суті. Таким чином кремль намагається знищити максимально можливу кількість чоловічого населення, яке може тримати зброю, аби убезпечити себе від масштабних внутрішніх заворушень.

Джерело: сторінка Слободяна в Фейсбуці