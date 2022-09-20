Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") розкритикував ідею застосування в бою танків M-55S

Ви хотіли нових танків для ЗСУ, які вирішують результат бою? Обговорювали фантасмагоричні Abrams та Leopard 2? Отримайте-розпишіться — словенська версія Т-55А у вигляді M-55S.

Німці хотіли сплавити Україні свої Leopard 1, проти чого я виступав категорично проти, руками та ногами, намагаючись достукатися до здорового глузду і каталізувати у своїх читачів і глядачів хоч краплю критичного мислення, попри вал рефлексій від різних експертів з приводу цих анахронізмів і благо першим не вдалося завершити свою нікчемну благодійність, завдяки чому других не довелося переконувати в помилковості вибору надто довго.

Тепер наші союзники з Бундестагу підбили словенців сплавити в Україну аналоги Т-55А, а натомість передадуть їм свої ББМ. Ніби Marder, але це не точно, це ж німці! Сьогодні обіцяють Marder, а завтра передають HS.30.

Так, мені зараз можуть почати впарювати те, що M-55S це не Т-55, а покращена їх версія з ізраїльською навісною ДЗ "Блейзер", резинотканевими протикумулятивними екранами, британською 105-мм гарматою L7, системою керування вогнем Fotona SGS-55, цифровим балістичним комп’ютером, лазерним далекоміром, системою спостереження для командира Fotona COMTOS-55 і двигуном МAN, потужністю 850 к. с.

Так-так-так. Ось тільки, "свекла" чи "свёкла", як не назви, а колір не зміниться. І це в першу чергу старий, переживший себе анахронізм з пережившим себе навісом різного роду вже не актуального в сучасних бойових діях барахла.

Кожен, хто почне нести нісенітницю про те, що сорока тонну махину на гусеничному шасі можна використовувати як ББМ та інше марення з клубу знавців – відправляю відразу в бан. Без розбору. Тому що не вам у цьому агрегаті штурмувати укріпрайони, а тим, кому цей лом не гарантує збереження життів.

Плескати в долоні — це весело. Але іноді цей процес виглядає дуже безглуздо. А плескати радісно в долоні, розхльобуючи чиюсь, а не свою кров взагалі…