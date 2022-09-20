Український журналіст, блогер та співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов пояснив, чому мобілізація у РФ не покращить становище російських військ в Україні

Є таке правило: на певному рівні деградації будь-яка дія системи йде їй на шкоду.

Найкращою ілюстрацією є поведінка Януковича та його кліки під час Майдану. Якщо ви простежите хронологію, усі їхні гарячкові рішення вели до погіршення їхньої ситуації та, зрештою, падіння. Вони самі не давали Майдану вщухнути.

Зараз тією самою стежкою впевнено крокує Кремль. Вони завели самі себе в ситуацію, де треба постійно підвищувати ставки та градус напруги — інакше через поразки їх зжере власне суспільство. Але підвищення ставок, хай яке неминуче, лише погіршує їхні розклади.

Загальна мобілізація, так само як і залучення зеків, не виправить їхнє становище на фронтах — може хіба погіршити. Бо воює не маса, а система, а слабкі ланки в їхній системі — не кількість недоученого та немотивованого м'яса, а техніка та командири середньої ланки. Збільшення маси лише посилить цю кризу. Водночас воно вкрай негативно відіб'ється на їхній економіці, соціалці та навіть демографії.

Це рішення — не на покращення. Це рішення від безвиході. І це добра новина для України.

А особисто я дуже хочу почути весь той стогін на російських телеграм-болотах, коли персонажі, що топили за "всенародную войну", побачать, до чого це призведе.

Джерело: Facebook-сторінка Віктора Трегубова