Медіаексперт Дмитро Золотухін розповів, де кремль візьме гроші на війну

Що ж, володимир путін обвалив російські цінні папери та біржові індекси своєю заявою про часткову мобілізацію заради продовження війни (так званої "спеціальної військової операції") в Україні.

Економіка росії вже й так перебуває у жахливому стані. Фактична заборона на будь-яку торгівлю валютами сприймається як можливість утримати курс рубля. Але це лише означає, що війна і так уже йде на всій території росії.

Зубожіння і фактичне обнулення заощаджень громадян росії — це факт, що вже відбувся. Звичайно, через високі ціни на енергоносії (газ і нафту) бюджет країни-агресора все ще має досить міцну і довгострокову "подушку безпеки". Але в неї немає нічого спільного з добробутом простих російських громадян, який летітиме у прірву злиднів.

Усі гроші підуть на забезпечення часткової мобілізації, підготовку та обмундирування мобілізованих, а також покриття потреб окупованих регіонів. Путін сам сказав, що фінансове забезпечення мобілізованих у Донецькій та Луганській областях буде на тому ж рівні, що й забезпечення військовослужбовців російської армії.

Ці гроші треба буде десь узяти. Їх візьмуть із кишень жителів Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Тюмені, Казані та інших міст.

Часткова мобілізація неминуче призведе до ще одного потужного удару по російській економіці.