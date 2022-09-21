Політик, народний депутат України VIII скликання Борислав Береза прокоментував оголошену російським диктатором путіним часткову мобілізацію в росії:

Коротко про виступ бункерного діда.

1. Оголосивши часткову мобілізацію Путін цим просто легалізував приховану, яка була раніше.

2. Повну мобілізацію оголошувати у Кремлі побоюються через ставлення до неї у суспільстві.

3. Питання, де росіянам брати підготовлений середній і молодший командний склад не отримало відповіді. А в них і сьогодні із цим величезна проблема. Без грамотного командира рота на полі бою це натовп цілей. І гарантія того, що сім’я придбає нову білу Ладу.

4. Забезпечення мобіків ми бачили. Цікаво чим мобілізованих забезпечуватимуть тепер? Свічками, іконками та ладаном? Ну ок.

5. Для нас все залишається без змін. Нічого нового.

6. У росіян будуть питання, чому хвалена армія не може перемогти маленьку Україну? І пропаганда не зможе повністю закрити питання. Це добре, тому що путінський режим цим отримає ще одну тріщину.

Нам треба робити своє. Захищати Україну, звільняти території, утилізувати окупантів та пам’ятати, що ЗСУ та Залужний — це наша сила, яка захистила Україну та принесе нам Перемогу! Так переможемо.

Джерело: сторінка Борислава Берези у соцмережі Фейсбук