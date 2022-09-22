Український журналіст Петро Шуклінов пояснив, до чого варто готуватися Україні після оголошеної "часткової мобілізації" у РФ

Росія мобілізує не менше мільйона. Треба виходити з того, що Росія оголосила повноцінну мобілізацію.

Указ, який опубліковано в Росії, дозволяє мобілізувати будь-яку кількість і взагалі будь-кого з будь-яким досвідом чи без нього.

Зараз мобілізують не менше 300 000. Трохи пізніше ще 300 000. Або одразу не менше 500 000 і пізніше ще 500 000.

Це треба розуміти і від цього планувати подальші дії, а не вірити в казку про 300 000 резервістів.

Зараз всі сигнали з Росії кажуть про те, що гребуть масово і всіх. Тобто Шойгу спеціально брехав, щоб не шокувати російське суспільство.

А ми маємо готуватись до навали дурників без досвіду. Бо цей потік буде здаватись в полон тисячами. Треба готувати місце, де все це утримувати.

Джерело: Facebook-сторінка Петра Шуклінова