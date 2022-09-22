Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович пояснив, навіщо російській владі знадобилася мобілізація і чому їм це не допоможе

Спробую спрогнозувати розвиток мобілізації у РФ.

Звичайно, це мої припущення, які ґрунтуються на логіці розвитку подій. Інсайдів з Кремля, зрозуміло, не маю.

Враховуючи швидкість роздачі повісток (а повідомлення про процес, що почався, вже приходять), очевидно є завдання зібрати якомога більше людей для того, щоб залатати розпатлані фронтові частини.

Це буде потрібно вже у найближчі кілька тижнів, щоб спробувати захистити території, які Росія за результатами "референдуму" оголосить своїми.

Сподіваюся, що сумнівів у тому, якими будуть результати цього референдуму, немає ні у кого. Зрозуміло, що їм потрібен найбільш підготовлений контингент, щоб максимально швидко влити його в діючі частини. Цим і пояснюється їхня первісна активність.

Це буде перший етап. Коли і якщо він пройде успішно, вони перейдуть до другого етапу, який заявлено як створення оперативної глибини оборони. Тобто розгортання нових частин, які сформують другий чи третій ешелон, щоби не допустити наших проривів.

Це справа найближчих півтора-двох місяців, після чого вони закопаються в стратегічну оборону, сподіваючись таким чином пересидіти осінньо-зимовий період і розраховуючи, що ми його не переживемо.

Одночасно у них у тилу можуть бути сформовані нові частини, щоб, можливо, ближче до весни відновити наступальні дії.

Оскільки термінів ця мобілізація не має — указ Путіна не передбачає тимчасових рамок (нагадаю, що ми ці терміни завжди вказували), я не думаю, що вони обмежаться набором 300 тисяч осіб.

Набір сірої людської маси не вирішує основних проблем російської військової машини: слабка розвідка, слабка логістика, некомпетентне командування, низька швидкість прийняття рішень, низька мотивація, корупція на всіх рівнях. Тому з виконанням будь-яких мобілізаційних планів, а також з оснащенням поспіхом збитих військ, я передбачаю великі проблеми. Але якусь кількість нещасних вони точно зберуть. На мою думку, це просто вбивство, повернення до найгірших практик Першої світової війни, коли безмовних селян зганяли в окопи. Але як я говорив раніше, цю людську масу мені не шкода. Вони заслужили таку долю своєю байдужістю до власної долі. У байдужості до своєї долі вони й загинуть. Звичайно, якщо в них не прокинеться інстинкт самозбереження і вони не спробують повалити свою збожеволілу владу (мрії-мрії).

А поки що входимо в зиму. Війни вистачить на всіх.

Джерело: Facebook-сторінка Дениса Поповича