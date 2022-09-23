Головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко пояснив, чому Угорщину важливо позбавити права голосу в Євросоюзі

Ви вважаєте, що орбанівська Угорщина пробила вже усі виміри дна? Тоді маю для вас сумну новину, чи то статтю.

Magyar Nemzet — улюблена газета Орбана. Один з ключових друкованих рупорів влади. Pilhál Tamás — один з авторів, яких називають "колумністами Fidesz", тобто партії влади.

Угорська урядова пропаганда давно вражає цинізмом та своєю подібністю до кремлівської. Але свіжа стаття "Війна лише починається" виділяється навіть на цьому рівні.

Ось вам трохи цитат.

"Скоро до двох мільйонів російських солдатів зможуть стати до зброї і почнуть стирати з карти ту територію, яка кілька десятиріч мала назву "Україна""

"Американці натренували українців, озброїли до зубів, напоїли культом Бандери, а потім використали як приманку"

"Без американської зброї, управління, розвідданих, даних з поля бою, воєнного планування — війна би вже давно закінчилася, і був би нарешті мир з новими кордонами"

"… був ЦРУшний переворот 2014 року, з вигнанням проросійського президента України … кримський референдум — це право росіян на самовизначення …"

"Якщо це переросте у війну НАТО і Росії, ми маємо усіма силами лишатися в стороні! Хай що там у п'ятій статті написано, ми не повинні воювати з Росією… Тому що Росія десятиріччями не є нашим ворогом. Вони — щиріші наші партнери, ніж деякі "союзники" в НАТО"

Повірте, це не всі родзинки, але й цього достатньо.

PS. Позбавлення цієї держави голосу в ЄС та фінансування — це єдиний шлях зробити так, щоби угорські виборці прокинулися та вичистили орбанізм. Але цього не буде. А буде Орбан, що дедалі більше скочується до залежності від Путіна, що скоро буде готовий ветувати рішення за статтею 5, санкції тощо.

Інформаційна підготовка суспільства до цього вже триває.