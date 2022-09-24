Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук про те, що чекає на світову політику після війни в Україні

Сьогодні – рівно сім місяців від початку широкомасштабної російської агресії проти України.

Перспективи у нас у цій війні одні – глобальна перемога завдяки титанічній роботі українського суспільства та неймовірного героїзму Збройних Сил України та всіх сил оборони, включаючи територіальну оборону, Сили спеціальних операцій, Держприкордонслужбу, Нацгвардію, різного роду війська.

Вкрай важливою є подальша широкомасштабна підтримка ЗСУ – і Заходом, і українським суспільством. Це головний чинник нашої перемоги. Не буде вже жодних дипломатичних переговорів. Дипломатія вичерпала себе після Бучі, Ірпеня та інших військових злочинів росіян.

Є одне правило спецназівців – неможливо вести переговори з терористами. А росіяни – саме терористи. І будь-який договір з ними не стоїть паперу, на якому він написаний.

Наголошую, головні гарантії безпеки України – наші збройні сили. Жодних інших, як показав той же Будапештський меморандум та імпотенція багатьох країн Заходу після російської агресії (у різних видах, починаючи з 2014-го та закінчуючи подіями поточного року), гарантій немає. Треба розраховувати лише на себе. Вибудовуючи у майбутньому нові військово-політичні союзи. Риси одного з них уже проглядаються – Україна, балтійські країни, Польща, Великобританія із можливим приєднанням до цього альянсу низки скандинавських держав.

Впевнений, що після нашої перемоги політичний устрій Європи, її політична карта зазнає змін. З’являться нові – потужні – союзи, на які мало хто розраховував.