Співголова Громадської ініціативи "Права Справа", політолог, військовий експерт Дмитро Снєгірьов спеціально для "Телеграфа":

У контрольованих росіянами частинах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України продовжуються псевдореферендуми про приєднання до росії.

Короткострокова перспектива — вже нагнітається істерія з приводу можливого послання путіна до федеральних зборів 30 вересня. Швидше за все, там прозвучать тези щодо включення окупованих українських територій до складу росії.

На цьому фоні привертають увагу заяви глави МЗС рф лаврова — що на окуповані території після їх приєднання до росії поширюватимуться всі положення конституції рф і відповідно — військової доктрини. Йдеться, зокрема, про можливе застосування тактичної ядерної зброї для захисту так званого "суверенітету російської федерації".

Дані заяви слід розцінювати як елемент військово-політичного тиску на керівництво не лише України, а насамперед країн Заходу. Риторика тих самих представників ЄС цього тижня кардинально змінилася. Так, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що слід серйозно поставитися до погроз росії про можливість застосування ядерної зброї у війні в Україні.

Мовляв, не варто виключати нанесення росіянами тактичного ядерного удару по українцях.

Тож своїми подібними заявами та діями рф хоче через країни Заходу натиснути на Україну, щоб та погодилася з територіальними поступками. І відмовилася від планів подальшого просування ЗСУ насамперед на територіях Херсонської та Донецької областей.

З огляду на те, що попередні рішення укази путіна були про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" в адмікордонах Донецької та Луганської областей, слід очікувати саме на цьому напрямі посиленого наступу російських збройних сил. Мова про можливий сценарій прискореного захоплення всього Донбасу (невеликої частини Луганщини, що залишилася, і майже половини Донеччини). Тим більше, що зараз фіксується передислокація сил та засобів противника.

Щодо Запорізької області, де окуповано близько 30% території, то й цей напрямок розглядатиметься російськими військами як ключовий – з метою отримання контролю над підприємствами оборонного та промислового комплексу України. Це – одна з цілей росії. Як і контроль за стратегічними об’єктами енергетичного комплексу нашої країни. Насамперед – Запорізької АЕС.

Тож очікується активізація збройного протистояння у Донецькій та Запорізькій областях.

Як у такій ситуації діяти Україні? Проведення псевдорефендумів і путінський указ про мобілізацію дає можливість нашій країні заявляти необхідність посилення економічних санкцій проти рносії як країни-окупанта. Причому не йдеться про секторальні та персональні санкції, які мають стримуючий характер. Потрібні реально потужні удари – як і тотальне відключення російських банків від SWIFT (міжнародна міжбанківська система передачі та здійснення платежів), і навіть встановлення граничних ціни на нафтопродукти. Плюс – посилення військово-технічного переоснащення ЗСУ.

Країни Заходу вже заявили, що не визнають дані "референдуми". А Україна має всі юридичні повноваження продовжувати деокупацію, домагаючись відновлення суверенітету та територіальної цілісності у межах 1991 року, включаючи Крим.