Чи буде гірше? Буде так гірко, що ми взвиємо. Чи буде перемога? Без сумнівів - Діана Макарова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2234
Волонтер та засновниця однойменного фонду Діана Макарова дала низку відповідей на найчастіші запитання, пов'язані з війною, котрі отримує від українців
Є ряд питань, які переді мною ставлять в приваті та в розмовах. Давайте відповім, аби вже двічі не вставати. І потім буду просто кидати лінк в розмові.
Можна?
- Чи буде ще гірше?
Буде.
Буде так гірко, що ми взвиємо. Якщо лишаться ще сили вити.
- Чи варто нам боятись мобілізації в Росії?
Варто.
Орда повзе і вмирає, але це орда. Їх тьма. І перед тим як вмерти, вони роблять постріли.
- Чи варто нам сподіватись на бунт на Росії?
Не варто.
Російський бунт без смислу і помилування. Помилування до самих себе у першу чергу. Так і підуть хороводами вмирати, але перед смертю все ж постріляють.
- А от же горді даги злякались йти на війноньку?
Заламають.
Горді там чи не горді, а спротив народу працює лише тоді, коли він не припиняється на сторіччя. Наш не припинявся, тому ми такі й сильні. А Кавказ підім'яли. Ну ой.
- А ядерний удар?..
Танцюйте від того, що він буде.
Військові, з якими ми спілкуємось, вже майже всі не сумніваються. Тому, звичайно, готуватись варто. А якщо не буде — виллєте ту заготовану воду, та й по всьому
(насправді ні, ніхто вже ніколи не стане виливати запас води, навіть після остаточної перемоги, вже вчені)
- То ми приречені?
Тю на вас.
Приречені ми були наприкінці лютого 2022 року, та й то викрутились, ще й ворогу надавали. А зараз…
Повірте людині, яка щойно з фронтів і загалом регулярно ходить фронтами — армія нинішня й армія сім місяців тому — це просто зовсім різні армії. Нині в очах наших військових світиться перемога. До речі, дві. Дві ключові перемоги у війні, де ми начебто були приреченими. А армія, яка вже скуштувала смак перемоги — о, це неймовірна армія.
До речі, чи чули ви, як стріляють Хаймарси, Цезарі і Сокири?
Ми чуємо це постійно, коли в рейсах. Уперше ледь не обд*лались було трохи несподівано. Почуйте нашими вухами, побачте нашими очима, бо фото, ясна річ, не буде.
Слухайте, я сама не терплю переможні реляції на порожньому місці, але бувають такі моменти, коли перемога є перемогою. Ні слова більше.
Хаймарс є Хаймарс, а Цезар — Цезар. І що тут говорити.
Трьома сокирами там вже нікого не здивуєш. Хіба непоняточка — та чому ж їх тягають за стволи? А раптом відірвуться?
(жарт)
Але коли ведуть такого слоника за хобот — це дуже, дуже зворушливо. Відчуйте нашою душею.
- А забезпечення?
Починають видавати тепле. Закінчать видавати хіба під Новий рік. Хр*ново.
Буржуйок, схоже, так і не буде. Ще гірше.
Днями я похвалила Міноборони, і є за що. Одуплились вони дуже швидко. Набагато скоріше, ніж в 2014-му році. А тоді і масштаби були легші. Але "одуплились і почали забезпечувати" і "встигли забезпечити всіх вчасно" — це дуже різні речі.
Міноборони не встигає.
- А люди допомагають? Кажуть, що допомога народу армії зменшується.
Допомога народу армії зменшується з кожною нашою ключовою перемогою. Це зафіксований факт. Це парадокс, бо, здавалося б, як можна не розуміти, що:
- наступ дається ще дорожче, ніж оборона, пораховано, десь в чотири рази дорожче
- з деокупацією однієї області війна аж ніяк не закінчується, хіба переходить у ще жорсткішу фазу. Бачили, на що здатен пацюк, загнаний в кут? Отож
- А ви не жалкуєте, що голосували за Зеленського? Можливо, Порошенко був би в такій ситуації кращим?
Я не голосувала за Зеленського.
Я не голосувала за Порошенко.
Я ні за кого не голосувала.
Я просто тоді не встигла взяти відкріпне, знову ж гасала фронтами, не до того було. АЛЕ!
Але я добре пам'ятаю, як захлинувся наш наступ після поразок і зашуршали Мінські. 2014-2015
Але я добре пам'ятаю, як палали військові склади. Почали у 2014 році (та навіть ще раніше) І припинили вони раптово вибухати і горіти рівно у 2019 році. Забути це неможливо. І неможливо НЕ розуміти, як нам не вистачало згорілого БК у 2022 році, коли почався повномасштабний наступ.
Але я надто добре знаю, як злякалась наша тодішня українська влада тодішньої Росії.
- А от дороги… Чи не краще було б…
Дороги почали ремонтувати з фронтової зони. Ви не уявляєте, яким це стало помічним у військовій роботі, наскільки менше почали ламатись військові авто.
Хороші дороги врятували життя не одному й не сотні важкопоранених у повномасштабній фазі війни.
Дороги зробили можливим швидке і якісне перекидання колон техніки.
Дороги врятували колони біженців. Дали їм найможливішу швидкість, хіба стояли в пробках, але то вже таке.
Та я взагалі не розумію, ЯК МОЖНА СТАВИТИ ПИТАННЯ — АБО ДОРОГИ, АБО ОЗБРОЄННЯ.
І дороги. І озброєння.
Ні те, ні друге толком не встигли, а щось не змогли, щось не захотіли. Ок, вдома поговоримо, після перемоги розберемось.
- А перемога буде?
Безсумнівно.
- От ви тоді нарешті відпочинете.
Хіба спочину. А це різні терміни.
Я навряд чи побачу перемогу. Мені 60 років. Можливо, мої діти.
- Та блін, що ж знову так депресивно???
Смайл…
- А де ваші реквізити?
Джерело: Фейсбук-сторінка Діани Макарової.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.