путін виявився боягузом у кубі. Війна в Україні перекидається у росію - Олександр Коваленко
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Військовий оглядач і блогер Олександр Коваленко, відомий також як "Злий одесит", пояснив, чим загрожує росії оголошена путіним нібито часткова мобілізація
Минулої доби у росії відмічено відстріл військкома, спалений військкомат і кілька розбитих фізіономій поліцейських на мітингу в Махачкалі.
Схоже, часткова мобілізація у росії все ж таки йде за планом.
За останні 7 місяців мене часто питали, чи оголосить путін мобілізацію.
Я завжди відповідав, що путін боїться внутрішньої детонації в суспільстві, тому максимально затягуватиме із загальною мобілізацією. Крім того, щоб оголосити загальну мобілізацію, має бути оголошено війну.
Путін виявився боягузом у кубі. Він не тільки не наважився назвати війну війною, а й загальну мобілізацію назвав частковою, тим самим привівши у виконання свій головний страх — внутрішню нестабільність у росії.
Зрозуміло, говорити про революцію чи якийсь дієвий масовий протест поки зарано, але пройшов лише перший тиждень, а відстріл військкомів уже розпочато, так само як і підпали військкоматів. Війна в Україні перекидається у росію.
І все це завдяки мудрим та розважливим крокам путіна. І не так важливо, що це вже вбачають у народі. Важливо, що з кожним днем від цих кроків зростає негатив у силових структурах, без яких у росії не проходила жодна революція.
Джерело: Facebook-сторінка Олександра Коваленка
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