Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко, відомий також як "Злий одесит", припустив, яке місто у Луганській області ЗСУ звільнять наступним

Лиман, Сватове та чому "не контрнаступаємо" на Луганщині…

В останні дні, після феноменального контрнаступу ЗСУ у Харківській області, у багатьох виникло якесь нерозуміння ситуації. Начебто є можливість продовжувати просування, заходити в Луганську область і просуватися вглиб, а чомусь багатьом здається, що... нічого не відбувається.

Натомість у широкому значенні слова, затишшя, за винятком кількох локацій, таких як, наприклад, Лиман.

Але, поки питань до ситуації з Лиманом практично вже немає, виникають інші, більш глобальні питання, особливо щодо такого цікавого містечка, як Сватове.

Але, щоб зрозуміти те, що відбувається, і не задаватися деструктивними питаннями, слід зрозуміти кілька дуже важливих речей.

Спостерігати за стрімким контрнаступом та звільненням територій сотнями квадратних кілометрів куди цікавіше, ніж спостерігати за тяжкою підготовкою до цього процесу. А підготовка до того, що ми бачили у Харківській області, велася протягом кількох місяців і лише коли було створено оптимальні умови – процес пішов.

Саме зараз ми можемо спостерігати аналогічний процес підготовки щодо Луганської області, але завдяки стимулу харківського контрнаступу та стиску можливостей РВВ цей етап буде пройдено набагато швидше ніж на Харківщині.

Не забувайте, що на Луганщину з Харківської області втекло досить серйозне угруповання російських окупаційних військ, у певному сенсі збільшивши свою присутність тут. А важливим завданням для підготовки активних дій є максимальна мінімізація ресурсу ворога для опору. І над цим ЗСУ ретельно та щодня працюють.

У свою чергу, те, що відбувається в районі Лимана, говорить про те, що підготовчий етап є більш проміжною фазою між контрнаступами.

Це розуміють і в російському командуванні, так само як і те, що Лиман стане лише перепоною, що гальмує просування ЗСУ до Сватового, перерізаючи важливу логістичну артерію в її черевці. Але, що найсмішніше, концентруючи зусилля з гальмування в районі Лимана ЗСУ, шляхом зграйки лемінгів відданих як сакральна жертва, вони насичують Сватове другорядним ресурсом із підрозділів БТГр, які давно вже просяться на вииведення для відновлення боєздатності. Чому не виводять? Нема чим відновлювати? Чи не встигають відновлювати?

У результаті ми з вами в районі Лиману бачимо те, що бачили нещодавно в районі Ізюма, тільки в прискореному режимі, а Сватове дуже нагадує Куп’янськ. Так воно й буде.

Процес триває – скоро все буде!

Джерело: Facebook-сторінка Олександра Коваленка