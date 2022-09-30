Український журналіст Юрій Бутусов розповів, що Зеленський прийняв історичне рішення 30 вересня

Тепер все. Вже недоречні питання "А коли це все закінчиться?" Вже неможливо, щоб війна якось раптом сама закінчилась. Путін не дав світу шанс здобути мир — він вирішив привласнити Україну.

Тепер війна закінчиться тільки коли наша піхота підніме прапор у Донецьку та Севастополі. І щоб це сталось найближчими роками, нам усім треба стати нацією, яка об’єднана однією ідеєю — як перемогти і як найкраще зробити для нашої перемоги.

І тепер це ще один історичний день, який увійде у підручники. Так, сьогодні Україна вперше визначила курс на перемогу у війні, бо президент Володимир Зеленський відмовився від перемовин з РФ, поки Путін залишається президентом. Відмова від перемовин з Путіним з боку Зеленського — це відмова від компромісів, які б знищили незалежність України.

Ціна цього свідомого вибору, цього курсу на національну незалежність та державність страшна — кров десятків тисяч українців, яких вбила Росія зараз, кров мільйонів, яких вбила російська імперська політика в минулому.

Тепер весь світ побачив як новий фюрер проголосив себе головним злом, який погрожує знищити планету, якщо він так забажає, і з яким неможливо домовитись.

Прикро, що для того, щоб Зеленський усвідомив цей факт та зробив заяву, знадобилось понад три роки та загибель десятків тисяч українців, окупація значної території. Тепер треба було б президенту по-чесному вибачитись за намагання підлаштуватися під РФ та призначення проросійських агентів на ключові посади в комітет по розвідці в СБУ, в ОП. І розповісти суспільству з ким із росіян він зустрічався в Омані. Бо багато кампаній по дискредитації багатьох людей, які казали про зрадників у керівництві, діюча влада робила, щоб прикрити проросійський курс, від якого сьогодні президент публічно відрікся. А якби усвідомив одразу…

Тепер треба рішуче зачищати усе проросійське у владі та державі, що туди попризначали і діючі, і попередники.

Тепер все загострилось — або росіяни знищать всю Україну і вб’ють ще багато десятків тисяч людей, або ми знищимо в Україні усіх окупантів. Ми маємо подарувати нашим дітям перемогу та мир.

Тепер нам потрібна стратегія перемоги, бо війна буде йти ще жорсткіше, ще масштабніше, і щоб перемогти нам потрібні рішучі реформи в державі, потрібна системність та організованість, набагато вищого рівня.

Але вибір нами зроблений.

Сьогодні більш ніж коли-небудь я переконаний, що Україна переможе.

Джерело — Facebook Юрія Бутусова.