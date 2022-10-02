Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" дав прогноз щодо ситуації на фронті

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що взимку інтенсивність війни знижуватиметься, а вже до кінця весни українські війська вийдуть до адміністративних кордонів станом на 1991 рік.

Буданов, якого я не знаю особисто, є моїм найближчим однодумцем у вищому військово-політичному керівництві України. Мені було гірко, що його ніхто не слухав, коли він говорив про тип війни, про який говорив і я, починаючи з 2014 року. Що треба готуватися до великої війни. Справжньої. Не до якихось конфліктів того чи іншого ступеня величини, а саме до тотальної війни.

Дуже сумно, що мені та йому не всі вірили.

Але добре, що війна завжди виносить на поверхню таких людей як Буданов. Я радий, що такі люди стали елітою майбутнього України. І воєнною, і політичною.

Бо майбутнє – за тверезими політиками. Не за популізмом. Хто буде найсерйозніший, чесніший – той і стане в майбутньому командувачем, депутатом, міністром тощо.

У змістовній частині з Будановим нема про що сперечатися. Це людина, якій я із задоволенням потиснув би руку.

Щодо термінів деокупації – все можливо. У тому числі визволення всіх українських територій навесні наступного року, як каже Буданов. Але це гарантовано. Ключове слово — "можливе".

Все залежить передусім від поставок нам західного озброєння. І від того, коли країни НАТО прямо і відкрито скажуть росії, що у разі ядерної атаки на Україну вона відгрібе на повну. Причому отримає превентивний ядерний удар, коли просто почне готувати свою атаку.