Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" проаналізував, наскільки серйозні ядерні загрози рф

росія продовжує ядерно нагнітати: затримано гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова – нібито для "тимчасового допиту", не припиняється брязкання ядерною зброєю.

Викрадення Ігоря Мурашова – це не стільки про ядерний шантаж, як про прагнення окупантів встановити повний контроль над ЗАЕС. За результатами так званого "референдуму", у розумінні росіян, ЗАЕС тепер знаходиться на території росії і має бути вбудована в енергетичну систему рф. Не виключено, що Мурашова схилятимуть до переходу на бік окупантів. Можна припустити, що спроби росіян привласнити ЗАЕС надалі будуть значно активізовані.

Загроза застосування ядерної зброї може бути пов’язана не з цим викраденням, а з нашою спробою звільнити будь-яку територію, яку росія вважала "своєю". Але в цьому випадку варто прислухатися і до слів голови ГУР Кирила Буданова, який у найближчому майбутньому не прогнозує застосування ядерної зброї.