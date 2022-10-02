Радник міністра оборони України Олексій Копитько пояснив, що та хто може зупинити масову мобілізацію у РФ

Путін (і ті, кого прикінчать дорогі росіяни чи конкурентні групи у разі його падіння) сьогодні вирішують дуже прикладне завдання – намагаються перетворити несправедливу загарбницьку війну — на Вітчизняну, народну.

Ролики з чмобиками підіймають настрій, але варто пам’ятати. З цих чмобіків тисячі знайдуть раптову і безглузду смерть. Але їх багато, реально багато.

Через пару місяців ті, хто вижив, будуть непогано чинити опір. Навіть якщо обмін буде 1 до 5, це колосальна ціна для нас.

Ці чмобики мають близьких. Які мимоволі підтримуватимуть своїх і бажатимуть нам зла. Я відстежую кілька груп російських волонтерів. Весною це було "обійняти й плакати". Нині вони вже щось вміють. Вони виникають неофіційні горизонтальні зв'язки.

Мої друзі на різних ділянках фронту говорять те саме: раніше найбільше проблем доставляли "лднрівські" частини та непарадна еліта. Перші щось уміли та не боялися. Другі часто були добре навчені. Дуже допомагало, що їм надходили явно неадекватні команди.

За 7 місяців до них сяк-так підтягнулися ті, хто якось вижив. Їх, як і раніше, багато. Адже ми зараз тренуємо масову російську армію. Це двосторонній процес.

Тому важливе завдання зараз – перенаправити енергію тих, кого Кремль відправив на війну і хто підтримує окупаційні війська, на справжню мету – керівну групу, яка де-факто є антиросійською.

Або ці злочинці — або море крові з обох боків.

Сумні лицеміри (мільйонери, мільярдери) у Георгіївській залі, які боролися за право гарно грати на Заході, вчора явно дисонували з тирадами бункерного вождя. Вони згадували свої вілли, курорти, вина/каву, яхти тощо. Вони підраховували, скільки їм обходиться цей банкет. Читалося на фізіономіях.

Ось вони, ці лицеміри – справжня мета. Вони розуміють, що врятуються ті, хто вчасно зрадив. Але бояться фальстарту і не хочуть продешевити.

Вони колективно вже розлютили національні групи. Номенклатура з-поміж представників народів зараз вирішуватиме – залишитися феодалами від центру чи представниками своєї групи?

Проблема у тому, що багато нацреспублік, де може оформитися невдоволення, виживають тільки завдяки фінансуванню з Москви. Їхні вожді готові продати лояльність тому, хто збереже оплату. Без центру прийняття рішень, який перерозподілятиме доходи на користь їхніх феодів, їм немає сенсу смикатися. Вони чекатимуть.

Стрибок Кадирова на Генштаб — це хороший сигнал у ряді подібних, але цього поки що мало.

Бракує трьох ключових елементів:

1) Організованого невдоволення росіян, яких заганяють у максимально токсичні умови на покоління вперед;

2) Протесту військових, яких зганьбили та активно роблять винними у поразці;

3) Організований жіночий рух проти війни.

Будь-яка з цих груп може позбавити Росію національного приниження.

Купуйте йому торт 7 жовтня, кульки і т.д. Чемно відбудьте необхідні ритуали. А потім щось вирішуйте.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Копитька