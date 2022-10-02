Потрібно направити на владу РФ енергію тих, кого Кремль відправив на війну - Олексій Копитько
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Радник міністра оборони України Олексій Копитько пояснив, що та хто може зупинити масову мобілізацію у РФ
Путін (і ті, кого прикінчать дорогі росіяни чи конкурентні групи у разі його падіння) сьогодні вирішують дуже прикладне завдання – намагаються перетворити несправедливу загарбницьку війну — на Вітчизняну, народну.
Ролики з чмобиками підіймають настрій, але варто пам’ятати. З цих чмобіків тисячі знайдуть раптову і безглузду смерть. Але їх багато, реально багато.
Через пару місяців ті, хто вижив, будуть непогано чинити опір. Навіть якщо обмін буде 1 до 5, це колосальна ціна для нас.
Ці чмобики мають близьких. Які мимоволі підтримуватимуть своїх і бажатимуть нам зла. Я відстежую кілька груп російських волонтерів. Весною це було "обійняти й плакати". Нині вони вже щось вміють. Вони виникають неофіційні горизонтальні зв'язки.
Мої друзі на різних ділянках фронту говорять те саме: раніше найбільше проблем доставляли "лднрівські" частини та непарадна еліта. Перші щось уміли та не боялися. Другі часто були добре навчені. Дуже допомагало, що їм надходили явно неадекватні команди.
За 7 місяців до них сяк-так підтягнулися ті, хто якось вижив. Їх, як і раніше, багато. Адже ми зараз тренуємо масову російську армію. Це двосторонній процес.
Тому важливе завдання зараз – перенаправити енергію тих, кого Кремль відправив на війну і хто підтримує окупаційні війська, на справжню мету – керівну групу, яка де-факто є антиросійською.
Або ці злочинці — або море крові з обох боків.
Сумні лицеміри (мільйонери, мільярдери) у Георгіївській залі, які боролися за право гарно грати на Заході, вчора явно дисонували з тирадами бункерного вождя. Вони згадували свої вілли, курорти, вина/каву, яхти тощо. Вони підраховували, скільки їм обходиться цей банкет. Читалося на фізіономіях.
Ось вони, ці лицеміри – справжня мета. Вони розуміють, що врятуються ті, хто вчасно зрадив. Але бояться фальстарту і не хочуть продешевити.
Вони колективно вже розлютили національні групи. Номенклатура з-поміж представників народів зараз вирішуватиме – залишитися феодалами від центру чи представниками своєї групи?
Проблема у тому, що багато нацреспублік, де може оформитися невдоволення, виживають тільки завдяки фінансуванню з Москви. Їхні вожді готові продати лояльність тому, хто збереже оплату. Без центру прийняття рішень, який перерозподілятиме доходи на користь їхніх феодів, їм немає сенсу смикатися. Вони чекатимуть.
Стрибок Кадирова на Генштаб — це хороший сигнал у ряді подібних, але цього поки що мало.
Бракує трьох ключових елементів:
1) Організованого невдоволення росіян, яких заганяють у максимально токсичні умови на покоління вперед;
2) Протесту військових, яких зганьбили та активно роблять винними у поразці;
3) Організований жіночий рух проти війни.
Будь-яка з цих груп може позбавити Росію національного приниження.
Купуйте йому торт 7 жовтня, кульки і т.д. Чемно відбудьте необхідні ритуали. А потім щось вирішуйте.
Джерело: Facebook-сторінка Олексія Копитька
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