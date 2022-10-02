Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") дав прогноз про контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Я думаю, всі чудово розуміють, в якому напрямку зараз мчать ЗСУ на правобережній частині Херсонської області. Достатньо відкрити карту і все стає очевидним.

Єдине, виникає питання — чи вдасться в них реалізувати поставлене завдання? Я більш ніж впевнений, що так.

Річ у тому, що ті підрозділи РОВ, які зараз присутні в цій локації, не зможуть повноцінно виконати поставлені перед ними завдання, а саме блокування та стримування контрнаступу ЗСУ з кількох причин.

По-перше, система управління передовими підрозділами працює на правобережжі неефективно, а в ряді локацій відсутня як така. Цей факт був добре помітний ще при оточенні Високопілля. З того моменту ситуація лише погіршилася.

По-друге, відсутнє повноцінне забезпечення передових підрозділів і вони не здатні за таких умов вести оборону без підтримки артилерії. А артилерія під час роботи маневрених штурмових груп — така собі панацея. Особливо коли у ЗСУ є високоточне прикриття.

По-третє, більшість російських підрозділів на правобережжі виснажені і потребують відновлення боєздатності. Вони зазнавали серйозних втрат, а ротації та висновку не бачили і вони їм тільки снилися. І тепер ця маса має зупиняти контрнаступ ЗСУ?

І всі ці причини стали можливими завдяки ретельній підготовці ЗСУ умов для контрнаступу. Тобто, на сьогодні, ми говоримо про РОВ з неефективною системою управління та забезпечення та виснаженим ресурсом підрозділів.

Правобережжя — це пастка для росіян, патово-суїцидальна, про що я говорю з липня. Замість того щоб вибрати варіант і бігти, коли ще були мости, вони вибрали варіант залишитися і здохнути. Точніше такий вибір зробило командування РОВ.

Ось тільки тікати з правобережжя окупантам буде не так просто як із Харківської області чи з-під Лимана. А тому, незабаром ми з вами побачимо велику кількість відео як із груповими запливами брасом, так із їхніми наслідками — утоплениками.