Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука не підтримує ідею переговорів з агресором зараз

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск видав якийсь "план" щодо мирної угоди між Україною та росією. Мовляв, сумнівно, що Україна зможе перемогти агресора. Особисто я не маю сумнівів, що все буде завершено саме перемогою України. Як не викликає сумніву і те, що це не станеться ні за місяць, ні за пів року.

Найнегативніший сценарій – початок так званих переговорів, які росія давно намагається нав’язати Україні.

Позиція нашого керівництва різко змінилася після кількох успішних операцій ЗСУ. Хоча не слід забувати, що після початку широкомасштабного російського вторгнення саме наші представники — Арахамія, Єрмак іже з ними — наполягали на термінових переговорах з рф.

Наразі позиція керівництва України є досить жорсткою. І, на мій погляд, вона має бути ще жорсткішою. Два моменти, які варто обговорювати з росією (крім, зрозуміло, постійних переговорів щодо обміну полоненими та повернення тіл загиблих) – це процес негайного звільнення окупованих територій, включаючи Донбас та Крим, а також процес виплати репарацій.

Але не можна забувати, що під час проведення переговорів першою вимогою з боку росії буде повне припинення вогню. Таким чином вона намагатиметься зафіксувати статус-кво на момент початку переговорного процесу, який може тривати роками.

Тому на сьогодні я не підтримую ідею проведення переговорів із росією.