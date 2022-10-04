Блогер та військовий експерт Кирило Данильченко про те, як Збройні сили України прямо зараз творять історію

Вдруге за місяць наша армія, що поступається супротивникові в авіації, бронетехніці і в кількості стволів на кілометр лінії, обвалює у противника 80-100 км фронт. Проклятий Давидів Брід, який випив скільки крові — наш.

Вперше з Другої Світової біжать у паніці не сирійці, не лівійці, не іракці, не численні підготовлені совочком друзі, що за словами російських патріотів, не вміють у ППО та логістику.

А спадкоємці дідів переможців, що мали брів підняти і Україна здалася б. Ті, які роками захищали дисертації, як С-400 поставить НАТО на коліна і гіперзвукові ракети з "Сонцепеками" не залишать каменя на камені від ворога.

Виколупані з ешелонованої оборони, що залишають уже десятки Т-62, бо нові танки забили, з убитими командирами полку. Класичний колапс, коли за добу ЗСУ проходять по 20-25 км.

Прямо зараз твориться історія.