Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький припустив, як російський лідер може відреагувати на удар України по Кримському мосту

Те, що відбувається з Кримським мостом, який у суботу, 8 жовтня, було частково підірвано, говорить про те, що ескалація збільшується. Поки що це більше політико-психологічне явище. Не зовсім зрозуміло, які технічні здібності залишилися у моста (і чи залишилася) для пропуску транспорту, вантажів.

При цьому треба розуміти, що росіяни залишили сухопутний маршрут через окуповані цього року території Херсонщини та частини Донбасу. Питання лише в тому, скільки часу вони зможуть контролювати ці території.

Як би там не було – завдано жахливого удару не просто по логістиці загарбників, а й по самій російській армії, спецслужбам. Удар іміджевий, Принизливий. Гарна антиокупаційна дія, наслідки якої сьогодні обговорюватимуть у всьому світі.

Удар по Кримському мосту – це практична відповідь на запити ультра-патріотів Росії, які вимагають бити в Україні по центрах прийняття рішень, інфраструктурі і так далі. Показовий приклад того, що росія в цьому плані більш вразлива, ніж Україна. Адже Росії – величезна країна з дуже непропорційно розподіленим населенням. І удари по її газопроводах і нафтопроводах будуть набагато відчутнішими і болючішими, ніж знищення, припустимо, якоїсь ТЕЦ в Україні.

Що стосується можливої реакції путіна… Якщо він реально збирався застосовувати проти України тактичну ядерну зброю, остаточно закопуючи тим самим росію, то зараз, на думку російських націй, – саме час. За їхньою логікою, перекрити репутаційно удар по Кримському мосту можна лише цим. Тим більше, що справи в окупантів на фронті теж, м’яко кажучи, не найкраще складаються.

Втім, не можна виключати, що росіян намагатимуться заговорити тему. Мовляв, не страшно, буває… Можливо, почнуть розповіді, що це їхня вантажівка з боєприпасами, яка просто здетонувала.

Не забуватимемо, що путін і вся кремлівська верхівка уникають називати війну – війною, не вводять воєнного стану. Та ж мобілізація далася їм насилу і обернулася серйозними репутаційними втратами.

І відповісти зараз на підрив моста ядерним ударом, як рекомендують ура-патріоти, це позбавити себе останніх козирів і почати зарубу з усім світом без шансів для росії.

Тому мені здається, що прямо якогось ядерного жаху не буде. Водночас росіяни цілком можуть посилити ракетні обстріли та нальоти дронів.