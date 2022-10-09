Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" проаналізував ситуацію з "бавовною" на Кримському мосту

Через добу після підриву так званого Кримського мосту жодних офіційних заяв чи звинувачень на адресу України з боку росії не прозвучало. Різну злісну публіцистику на Z-пабликах і погрози, які пролунали в приватному порядку, ми не беремо до уваги. Це говорить про те, що офіційна Москва або не визначилася зі своєю позицією щодо цієї події, або шукатиме винних серед своїх.

Версія про те, що на Керченському мосту мав місце "самопідрив" цілком має право на існування. Багато представників кремлівської еліти розуміють, що війну в Україні програно – і саме час вирішити, хто винен. Тому вибух міг бути наслідками міжусобиць у Кремлі та спеціально підлаштований для подальшої дискредитації силової вертикалі в росії, яка є опорою влади путіна.

Цим інцидентом Кадиров і Пригожин цілком можуть скористатися як важіль подальшого політичного тиску на путіна. А кремлівська еліта отримала ще один сигнал: якщо путін не зміг захистити свою улюблену іграшку — Кримський міст, то кого він взагалі зараз може захистити?