Військовий оглядач і блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") пояснив, чому реакція росії на Кримський міст запізнилася на дві доби

Попередньо, по ракетних обстрілах можу судити таке.

Використаний росіянами на даний момент був парк Ту-22М3 та Ту-95МС. Завдавали комбінованих ударів ракетами Х-22, Х-101, а також застосовувалися БПЛА Shahed-136.

Очевидно, що масовість була зумовлена спробою прориву ППО, а ось щодо різношерстості об’єктів, то в даному випадку може йтися про обмежений боєкомплект кожного типу.

Не хочу займатися шапкозакидайством, але це і справді більше схоже на конвульсію ворога тими залишками, що залишилися.

Усі ми чудово розуміємо, що це реакція на Керченський міст… Але реакція 48 годин? Це багато про що говорить. Збирали по засіках?

Тримаємося. Віримо у ЗСУ.