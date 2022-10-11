Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") розповів, про що говорить використання різного набору ракет для атаки по Україні

Від того, що я зараз напишу багатьом легше не стане, але для розуміння ситуації, а саме того, наскільки загнаному становищі знаходиться наш ворог — треба.

Отже. Х-101, Х-55, КР "Калібр", РСЗВ "Торнадо-С", ЗРК С-300, Shahed-136... Все це було використано сьогодні по Україні.

Нічого не бентежить ? Мабуть, дика солянка з того, що прилетіло.

Наприклад, по Україні було випущено 14 КР "Калібр", при тому, що одночасний залп усієї угруповання Чорноморської флотилії росії більше 30 ракет.

Чому було випущено лише 14, а не всі? Чому цих пусків не було пізніше?

Аналогічно і щодо решти номенклатури ракет. Складається враження, що вони зібрали все по засіках і направили в Україну. Враження чи факт?

24 лютого росія завдала за добу територією України понад 160 ракетних ударів крилатими та балістичними ракетами. У наступні дні інтенсивність була не меншою. А сьогоднішній обіцяний Апокаліпсис важко назвати таким.

Але факт у тому, що росія, влаштовуючи зараз танці на загиблих, лише показала те, що вона використовує для залякування українців те, що вона залишилася на 8-й місяць війни. Вона не показала міць і силу, а свій відчай та загнаність.